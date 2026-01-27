Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Bei Kontrolle Drogenhändler erwischt +++ Fahrraddieb festgenommen +++ E-Scooter gestohlen +++ Einbruch in Hochparterrewohnung +++

Wiesbaden (ots)

1. Bei Kontrolle Drogenhändler erwischt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 26.01.2026, 14:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag hat eine Polizeistreife in Wiesbaden einen Mann kontrolliert und somit einen Drogenhändler erwischt. Die Beamten sahen bei ihrer Streifenfahrt zwei verdächtige Männer in der Dotzheimer Straße und kontrollierten diese daraufhin. Bei einem 41-Jährigen fand sich eine größere Menge an Amphetamin in verschiedenen Verpackungen. Somit nahmen die Beamten den Mann fest und stellten das illegale Betäubungsmittel sicher. Aufgrund der Verpackung und der Menge der gefundenen Drogen wurde ein Strafverfahren wegen Drogenhandels eingeleitet. Bei der Begleitung des Mannes hatte die Streife nichts zu beanstanden und entließ ihn daher aus der Kontrolle. Anschließend durchsuchten die Polizisten auf richterliche Anordnung die Wohnung des 41-Jährigen, wo sie diverse weitere Betäubungsmittel in größeren Mengen, Verpackungsmaterial sowie eine Feinwaage entdeckten. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

2. Fahrraddieb festgenommen,

Wiesbaden, Murnaustraße/Spiekeroogstraße, Montag, 26.01.2026, 20:20 Uhr

(wie) In Wiesbaden hat die Polizei am Montagabend einen Fahrraddieb festgenommen. Ein 19-Jähriger hatte sein Gravelbike im Wert von circa 1.500 EUR nahe des Schlachthofs in der Murnaustraße abgestellt. Als er gegen 20:20 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Dank eines am Zweirad angebrachten Trackers konnte der Mann sein Eigentum aber orten. Er rief die Polizei und stieg zu den Beamten in den Streifenwagen. Gemeinsam wurde dann in Richtung des Ortungssignals gefahren. In der Spiekeroogstraße war es dann soweit: Ein 32-Jähriger kam dem Streifenwagen auf dem gestohlenen Fahrrad entgegen. Die Streife stoppte den polizeibekannten Mann und nahm ihn fest. Das Gravelbike konnte unversehrt an seinen Eigentümer übergeben werden. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt, er durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nun zu Fuß wieder seines Weges ziehen.

3. E-Scooter gestohlen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz/Knausstraße, Freitag, 23.01.2026 bis Sonntag, 25.01.2026

(wie) Am Wochenende sind in Wiesbaden zwei E-Scooter gestohlen worden. In der Knausstraße hatte am Freitag ein 15-Jähriger seinen schwarzen Elektroroller der Marke Zamelux an einer Metallstange abgestellt und angeschlossen. Diesen entwendete ein Unbekannter ebenso wie einen am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof angeschlossenen E-Scooter. Von beiden E-Rollern fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2440 entgegen.

4. Einbruch in Hochparterrewohnung,

Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Samstag, 24.01.2026, 10:00 Uhr bis Sonntag, 25.01.2026

(wie) Am Wochenende haben Einbrecher Wertgegenstände aus einer Hochparterrewohnung in Wiesbaden gestohlen. Die Unbekannten nutzten den Balkon an dem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Zille-Straße, um an die Wohnung zu gelangen. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Bei der Suche nach Wertgegenständen in der Wohnung fanden die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro verschwanden sie anschließend wieder.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

