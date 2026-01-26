Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Exhibitionist vor Studentenwohnheim +++ Beim Streitschlichten mit Pfefferspray attackiert +++ In Genitalien getreten +++ Wildpinkler schlägt zu +++ In Verkaufsware uriniert +++

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist vor Studentenwohnheim,

Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße, Sonntag, 25.01.2026, 01:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Exhibitionist in Wiesbaden sein Unwesen vor einem Studentenwohnheim getrieben. Gegen 01:20 Uhr sah eine junge Frau aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Friedrich-Naumann-Straße. Dort lag ein entblößter Mann und manipulierte mit der Hand an seinem Glied. Schnell ließ die geschockte Frau den Rollladen herunter und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife war der Exhibitionist verschwunden. Er konnte als circa 30 Jahre alt, europäisch aussehend und bartlos mit weißer Mütze beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

2. Beim Streitschlichten mit Pfefferspray attackiert, Wiesbaden, Emser Straße, Freitag, 23.01.2026, 22:35 Uhr

(wie) Am späten Freitagabend ist in Wiesbadener Westend ein junger Mann mit Schlägen und Pfefferspray attackiert worden, als er einen Streit schlichten wollte. Der 19-Jährige war in der Emser Straße auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei ihm unbekannten Personengruppen aufmerksam geworden. Als er die Beteiligten ansprach, wurde er direkt von einem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht. Ein weiterer schlug und trat den vom Reizgas Beeinträchtigten. Erst als der 19-Jährige drohte, die Polizei zu rufen, verschwanden die Angreifer. Die entsandten Polizeistreifen konnten die Täter bei ihrer Fahndung nicht mehr ausfindig machen. Außer der schwarzen Bekleidung konnte der 19-Jährige keine weitere Beschreibung der Täter liefern.

Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 um Hinweise gebeten.

3. Wieder den Kürzeren gezogen,

Wiesbaden-Innenstadt, Reisinger Anlagen, Sonntag, 25.01.2026, 17:50 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag hat ein Mann in den Reisinger Anlagen bei einer Auseinandersetzung zum zweiten Mal den Kürzeren gezogen. Der 29-Jährige hatte gegen 17:50 Uhr einen Mann wiedererkannt, der ihn am Donnerstagabend nach einem misslungenen Drogendeal geschlagen hatte. Es kam erneut zu einem Streit, diesmal zückte der Täter ein Pfefferspray und sprühte in Richtung des 29-Jährigen. Dieser konnte noch sein Handy hochhalten und den Sprühstoß so abwehren. Anschließend floh der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegengenommen.

4. In Genitalien getreten,

Wiesbaden-Mitte, Wagemannstraße, Samstag, 24.01.2026, 04:25 Uhr

(wie) Am frühen Samstagmorgen ist in der Wiesbadener Innenstadt einem Mann in die Genitalien getreten worden. Der 30-Jährige war zu Fuß in der Wagemannstraße unterwegs, als er an einer Treppe wegen einer dort sitzenden Gruppe nicht weiterkam. Als er die Personen ansprach, reagierten diese aggressiv und wurden gewalttätig. Der 30-Jährige soll geschubst, geschlagen und schließlich sogar von einer Frau in die Genitalien getreten und bespuckt worden sein. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Mauritiusplatz. Bei der Attacke ist der 30-Jährige verletzt worden. Ein Schläger soll circa 30 Jahre, ungefähr 180 cm groß und hellhäutig gewesen sein. Bekleidet war er mit einem karierten Hemd, sein Haar soll kurz und braun gewesen sein. Die schmerzhaft tretende Frau war circa 150 cm groß und brünett. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

5. Wildpinkler schlägt zu,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 24.01.2026, 21:45 Uhr

(wie) Ein Wildpinkler hat am späten Samstagabend einen Mann in Wiesbaden geschlagen. Der 18-Jährige wurde gegen 21:45 Uhr erwischt, wie er in der Tiefgarage eines Discounter-Supermarktes auf den Boden urinierte. Als ein 33-Jähriger ihn darauf ansprach, schlug der junge Mann direkt mit der Faust zu. Der 33-Jährige ging daraufhin zu Boden, wo er nochmals geschlagen wurde. Anschließend lief der Wildpinkler davon und ließ den Verletzten in der Tiefgarage zurück. Eine Streife der Polizei entdeckte den Tatverdächtigen kurz darauf und konnte ihn nach kurzer Verfolgung zu Fuß festnehmen. Der deutlich betrunkene Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Der Verletzte begab sich selbst zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu dem Fall unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Betrunkener Radfahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Freitag, 23.01.2026, 22:35 Uhr

(wie) Am späten Freitagabend hat sich ein betrunkener Radfahrer bei einem Unfall in Biebrich verletzt. Der 46-Jährige war trotz seiner starken Alkoholisierung gegen 22:35 Uhr mit einem Fahrrad in der Biebricher Allee unterwegs. Hierbei verlor er auf Höhe der Tannhäuser Straße die Kontrolle über sein Zweirad, fuhr quer über die Fahrbahn und prallte im Gegenverkehr gegen einen beim Abbiegen auf den Radfahrer wartenden VW eines 57-Jährigen. Bei der Kollision wurde der Radfahrer verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme der Polizei erzielte der Radfahrer beim Atemalkoholtest einen Wert von über 1,9 Promille. Daher begleitete eine Streife den 46-Jährigen ins Krankenhaus, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Dort verblieb der Verletzte zur Beobachtung und Ausnüchterung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 EUR.

7. In Verkaufsware uriniert,

Wiesbaden-Mitte, Kirchgasse, Samstag, 24.01.2026, 16:30 Uhr

(wie) Eine Frau hat am Samstagnachmittag in einem Wiesbadener Kaufhaus in die Verkaufsware uriniert. Die 28-Jährige wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie eine Thermoskanne aus der Auslage nahm und sich zu den Umkleidekabinen begab. Als sie aus diesen wieder herauskam, ging sie zurück zu dem Verkaufsregal und stellte die Kanne zurück. Bei der Überprüfung der Ware stellte der Detektiv fest, dass sich nun Urin darin befand. Er stoppte die 28-Jährige daraufhin und rief die Polizei. Die Beamten stellten die Identität der Frau fest und befragten sie zum Tatvorwurf. Hierzu verweigerte sie allerdings die Aussage. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Strafverfahrens wurde die Tatverdächtige entlassen. Sie erhielt vom Ladendetektiv ein Hausverbot für das Kaufhaus.

8. Verkehrskontrollen am Wochenende,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 24.01.2026 und Sonntag, 25.01.2026

(wie) Am Wochenende hat die Polizei bei mehreren Verkehrskontrollen vor den eigenen Revieren Handy- und Gurtsünder gestoppt. Die Beamten der Wiesbadener Polizei führten am Samstag und Sonntag einige kleinere Verkehrskontrollen jeweils direkt vor den Revieren durch. Hierbei achteten die Kontrollkräfte insbesondere auf die Einhaltung der Anschnallpflicht und des Verbots der Handynutzung bei der Fahrt. Es wurden zwölf derartige Verstöße festgestellt und geahndet. Dazu kamen noch eine falsche Ladungssicherung und einige Fahrzeugmängel. Die Polizei wird auch weiterhin die Einhaltung der Verkehrsvorschriften überwachen, offenbar ist dies auch direkt vor der Tür der Polizeireviere notwendig.

