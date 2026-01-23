PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Am Ohligspfad

Neuwied (ots)

Vom Abend des 22.01. 2026 bis zur Mittagszeit des 23.01.206 kam es in der Straße "Am Ohligspfad" in Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Rangieren hat der Unfallverursacher einen neben einem Gehweg mit Parkflächen befindlichen Gartenzaun beschädigt und dann die Örtlichkeit verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Zaunelement wurden zwei Pfosten beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug des Unfallverursachers sichtbare Schäden davongetragen hat und der Fahrer selbst den Unfall bemerkt haben muss.

Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Neuwied zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

