PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Weyerbusch (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 10.55 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Weyerbusch einen 41-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Auch ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung der entsprechenden Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:39

    POL-PDNR: Glätteunfälle

    Betzdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitag, 23.01.2026, ab 04:00 Uhr, kam es im gesamten Dienstbezirk der PI-Betzdorf zu mehreren glatteisbedingten Verkehrsunfällen. In allen Fällen entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145, PHK ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:23

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Asbach

    Asbach (ots) - Am 15.01.2026 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren PKW, einen grauen Opel Corsa, vor der Apotheke in Asbach abgestellt. Als sie nach kurzer Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 01:18

    POL-PDNR: Dreister Mann greift Frau in Geldbörse/Zeugen gesucht

    53567 Asbach (ots) - Am vergangenen Freitag, den 16.01.2026 erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus gegen Mittag Kenntnis über eine pöbelnde männliche Person auf dem Parkplatz der Netto Marken-Discounter Filiale in Asbach. Ein 31-jähriger Mann habe zuvor versucht, diverse Alkoholika im Markt zu entwenden. Vor einer Entwendung konnte er durch die Mitarbeiter gestoppt werden. Nachfolgend griff die Person einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren