Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss
Weyerbusch (ots)
Am Freitag, 23.01.2026, gegen 10.55 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Weyerbusch einen 41-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Auch ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung der entsprechenden Verfahren.
