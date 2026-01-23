Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Asbach

Asbach (ots)

Am 15.01.2026 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren PKW, einen grauen Opel Corsa, vor der Apotheke in Asbach abgestellt. Als sie nach kurzer Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Zeit liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

