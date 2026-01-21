Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW kollidiert mit Verkehrszeichen - Unfallflucht

Neuwied (ots)

Am 21.01.2026 gegen 09:36 Uhr ereignete sich in der Andernacher Straße in Neuwied, auf Höhe des Rhein-Wied-Stadions, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein gelber Smart befuhr die Andernacher Straße auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf gleicher Höhe befand sich auf dem rechten Fahrstreifen ein roter PKW, welcher den Fahrstreifen nach links wechselte. Der gelbe Smart wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Fahrerin des Fahrzeugs wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer des roten PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne einen Datenaustausch zu ermöglich. Es ist nicht bekannt, ob dieser Kenntnis von dem Unfall hatte. Zeugen, welche den Unfall beobachtet und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

