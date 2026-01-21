PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Schulwegkontrollen mit erschreckendem Fazit

Dierdorf (ots)

Die Polizei Straßenhaus führte am Morgen des 21.01.2026 im Bereich der Schulstraße in Dierdorf Verkehrskontrollen durch. Zielrichtung der Kontrollen war die ordnungsgemäße Sicherung von PKW-Insassen, insbesondere von Kindern. Leider konnten diverse Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer selbst oder Kinder den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In drei Fällen wurden Kinder ohne jegliche Sicherung, sprich erforderlichen Sitz/Sitzerhöhung und Gurt transportiert.

Auch wenn am Morgen Zeitdruck herrscht. Es geht um Ihre Sicherheit und um die Sicherheit Ihrer Kinder!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

