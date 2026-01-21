PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Wied (ots)

Am 21.01.2026 gegen 10:43 Uhr kam es auf der Kreisstraße 78 zwischen der BAB 3 und der Landstraße 270 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und stieß mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Geschädigten. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach dem Einsammeln seines beschädigten Außenspiegels fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
TEL.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

