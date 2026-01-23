PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Erpel (ots)

Auf der L 253 zwischen Linz Kretzhaus und Bad Honnef Rottbitze kam es soeben zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Strecke ist für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme aktuell komplett gesperrt. Zum genauen Unfallhergang kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Pressevertreter werden gebeten von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:50

    POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

    Weyerbusch (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, gegen 10.55 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Weyerbusch einen 41-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Auch ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung der entsprechenden ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:39

    POL-PDNR: Glätteunfälle

    Betzdorf (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitag, 23.01.2026, ab 04:00 Uhr, kam es im gesamten Dienstbezirk der PI-Betzdorf zu mehreren glatteisbedingten Verkehrsunfällen. In allen Fällen entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145, PHK ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:23

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Asbach

    Asbach (ots) - Am 15.01.2026 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren PKW, einen grauen Opel Corsa, vor der Apotheke in Asbach abgestellt. Als sie nach kurzer Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren