Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Beteiligten

Erpel (ots)

Auf der L 253 zwischen Linz Kretzhaus und Bad Honnef Rottbitze kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass ein aus Rottbitze kommender Jaguar einen, in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter überholte. Dabei übersah er den, ihm entgegenkommenden VW Golf. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW seitlich in die Leitplanke gedrückt. Sowohl der 79-jährige Fahrer des Jaguars, als auch die 32-jährige Fahrerin des VW wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide waren durchgängig ansprechbar und wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei beiden Fahrzeugen liegt ein Totalschaden vor. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Die L 253 war für ca. zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehrsunfall wurde durch mehrere Augenzeugen beobachtet, die vor Ort festgestellt wurden. Lediglich der überholte E-Scooter Fahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

