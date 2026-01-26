Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Weitere Pressemitteilungen der Polizeidirektion Wiesbaden +++Einbrüche+++Sachbeschädigung in einem Jugendhaus+++Körperverletzung+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag 23.01.2026 bis Sonntag, 25.01.2026

(lr) Im Verlauf des letzten Wochenendes kam es in Wiesbaden zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser. Am Freitag dem 23.01.2026 wurde in Wiesbaden-Delkenheim die Terassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Die unbekannten Täter verschafften sich so gegen 16:30 Uhr Zugang zu dem Haus in der Germanenstraße und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Ebenfalls am Freitag kam es in Wiesbaden-Erbenheim zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täter hebelten die Balkontür einer Wohnung in der Straße "Weglache" auf, um Zugang zu dieser zu bekommen. Anschließend durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr Schmuck und Bargeld. Außerdem brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag dem 25.01.2026 in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden-Kostheim ein. Die unbekannten Täter brachen Kellerverschläge in der Zelterstraße auf und entwendeten ein E-Bike inklusive Zubehör und Konservendosen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung in einem Jugendhaus, Wiesbaden-Erbenheim, Sigismundstraße, Samstag, 24.01.2026, 18:30 Uhr

(lr) Am Samstagabend kam es in Wiesbaden-Erbenheim zu einer Sachbeschädigung innerhalb eines Jugendhauses. Ein unbekannter Täter brach gegen 18:30 Uhr in den Jugendtreff in der Sigismundstraße ein und beschädigte dort mehrere Türen und den Hausalarm. Anschließend machte sich der Vandale in unbekannte Richtung aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Körperverletzung,

Wiesbaden-Westend, Sedanplatz, Sonntag, 25.01.2026, 03:00 Uhr

(lr) In der Nacht zum Sonntag kam es in Wiesbaden-Westend zu einer Körperverletzung in Folge eines Streits. Gegen 03:00 Uhr hatten zwei Männer eine verbale Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann, der im Laufe der Diskussion Gewalt anwendete. Er schlug den beiden Geschädigten auf dem Sedanplatz mit der Faust ins Gesicht, wodurch beide Platzwunden erlitten. Nach seinem gewalttätigen Ausschreiten flüchtete der Täter in Richtung Sedanstraße. Der unbekannte Mann trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-2340 entgegen.

