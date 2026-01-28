Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Auto aufgebrochen und stark beschädigt +++ Trickbetrüger werden ausfällig +++ Täter nach Schlägen mit Eisenstange festgenommen +++ Verletzte nach Schlägereien +++

1. Auto aufgebrochen und stark beschädigt, Wiesbaden, Fichtestraße, Sonntag, 25.01.2026 bis Dienstag, 27.01.2026, 06:50 Uhr

(wie) Zum Wochenanfang ist in Wiesbaden ein Auto aufgebrochen und dabei stark beschädigt worden. Unbekannte hatten sich zu einem unbeobachteten Zeitpunkt zwischen Sonntag und Dienstagmorgen dem in der Fichtestraße geparkten schwarzen Porsche genähert und diesen gewaltsam geöffnet. Im Inneren wurden dann offenbar an der Fahrzeugelektronik manipuliert, was aber nicht zum gewünschten Erfolg führte. Somit misslang der beabsichtigte Diebstahl des Fahrzeugs und der oder die Täter verschwanden mit einer hochwertigen Sonnenbrille als Beute in unbekannte Richtung. Viel schwerer wog allerdings der verursachte Schaden an dem Pkw, welcher auf circa 8.000 EUR geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

2. Trickbetrüger werden ausfällig,

Wiesbaden-Sonnenberg, Majoranweg, Dienstag, 27.01.2026, 12:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag sind in Sonnenberg Trickbetrüger ausfällig geworden, als ihr Trick nicht zum gewünschten Erfolg führte. Eine 35-Jährige wurde gegen 12:30 Uhr im Majoranweg von zwei Männern angesprochen, welche ihr anboten für 260 EUR den Parkplatz zu reinigen. Die Frau nahm das Angebot an und ließ die Reinigung durchführen. Kurz darauf verlangten die Männer Bargeld für ihre Arbeit. Da die Reinigung nur unzulänglich durchgeführt worden war, lehnte die Parkplatzbesitzerin eine Zahlung ab. Zudem wollten die angeblichen Dienstleister keinen Namen oder Firmennamen nennen und auch eine Zahlung per Banküberweisung wurde abgelehnt. Als es somit zu keiner Geldübergabe kam, wurden die Männer ausfällig und beleidigten die 35-Jährige intensiv. Als die Frau schließlich die Polizei anrief, flohen die Männer mit ihrem weißen Kleintransporter mit der Aufschrift "Reinigung Service".

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

3. Täter nach Schlägen mit Eisenstange festgenommen, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Dienstag, 27.01.2026, 19:10 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Dienstagabend in Wiesbaden zwei Männer nach einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Eisenstange festgenommen. Die Täter hatten einen 44-Jährigen in dessen Wohnung in der Schiersteiner Straße aufgesucht und sich unter einem Vorwand Zugang verschafft. Im Inneren griffen die 40 und 53 Jahre alten Männer den Bewohner an und schlugen ihn zu Boden. Der 40-Jährige soll dann noch mit einer mitgebrachten Eisenstange gegen den Kopf des 44-Jährigen geschlagen haben, sodass dieser bewusstlos wurde. Anschließend flohen die Täter aus der Wohnung. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte konnten die Täter ermitteln und sie an deren Wohnanschrift ausfindig machen. Beide wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Während der 53-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, musste der 40-Jährige für weitere Maßnahmen der Staatsanwaltschaft im Polizeigewahrsam verbleiben.

4. Gefährliche Körperverletzung unter Arbeitskollegen, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 27.01.2026, 19:00 Uhr

(wie) In Dotzheim ist es am Dienstagabend zu einer intensiven Schlägerei unter Arbeitskollegen gekommen. Die 50 und 58 Jahre alten Männer gerieten in der Ludwig-Erhard-Straße gegen 19:00 Uhr aneinander. Der Streit entwickelte sich schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der geschlagen, gebissen und ein E-Scooter geworfen wurde. Während der 58-Jährige durch den E-Scooter-Wurf im Gesicht und durch einen Biss an der Hand verletzt wurde, verlor der 50-Jährige durch Stockschläge einen Zahn. Der 58-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Seinen Kontrahenten ermittelte die Polizei an dessen Wohnanschrift. Es wurden Strafanzeigen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 entgegen. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

5. Vor Kneipe zugeschlagen und abgehauen, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, Dienstag, 27.01.2026, 21:25 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend hat in Biebrich ein Mann vor einer Kneipe zugeschlagen und ist dann abgehauen. Zeugen verständigten gegen 21:25 Uhr die Polizei, da sich vor einer Kneipe in der Gibber Straße mehrere Männer schlagen würden. Als die Polizeistreife eintraf war keine Schlägerei mehr im Gange. Die Beamten kontrollierten einen 41-Jährigen, der noch einen Stock in der Hand hielt. Dieser war offenbar mit einem anderen Mann in Streit geraten und von diesem schließlich ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter war bereits geflohen und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er soll kräftig, circa 180 cm groß und südosteuropäisch aussehend gewesen sein. Er habe einen Oberlippen- und Kinnbart sowie eine Kappe und "Hip Hop Style" Kleidung getragen haben.

Hinweise zum Täter nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 entgegen.

6. Verfolgt und zugeschlagen,

Wiesbaden-Medenbach, Fritz-Erler-Straße, Mittwoch, 28.01.2026, 01:05 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Medenbach ein junger Mann von anderen verfolgt und geschlagen worden. Der 24-Jährige war zunächst im Linienbus nach Medenbach mit zwei Unbekannten in Streit geraten. Als er dann ausstieg, folgten ihm die Männer bis in die Fritz-Erler-Straße, wo es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei schlugen alle Beteiligten aufeinander ein, der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen waren die Angreifer geflohen. Die Täter wurden vom Geschädigten als "afghanisch" aussehend (südwestasiatisch) beschrieben.

Hinweise zum Täter nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2440 entgegen.

