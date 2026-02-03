POL-WI: 33-Jährige aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

33-Jährige aus Wiesbaden vermisst.

Wiesbaden, Ludwig-Erhardt-Straße, seit 31.01.2026 um 11:00 Uhr,

(kq)Seit Samstag, dem 31.01.2026 um 11:00 Uhr wird die 33-Jährige Sandra Landgraf aus Wiesbaden vermisst. Die 33-Jährige hatte um 11:00 Uhr das Klinikgelände in der Ludwig-Erhardt-Straße verlassen und war seither nicht zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Sandra Landgraf ist ca. 156 cm groß, von korpulenter Statur und hat schulterlanges, hellbraunes, gelocktes Haar. Zuletzt hat sie eine dunkle Winterjacke getragen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell