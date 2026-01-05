Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Schützenhaus - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bad Herrenalb (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen ist ein Tatverdächtiger wiedererkannt und von der Polizei vorläufig festgenommen worden, der am 26.12.2025 in ein Schützenhaus im Ortsteil Rotensol eingebrochen war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der 58-Jährige am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 1:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten des Schützenvereins, durchwühlte mehrere Räume und entwendete eine Packung Knabbergebäck. Im Anschluss flüchtete der Mann zunächst unerkannt. Am Freitag, den 02.01.2026, erkannte ein Zeuge den Tatverdächtigen in einem Supermarkt in Bad Herrenalb wieder und verständigte die Polizei. Der 58-Jährige konnte vorläufig festgenommen und mehrere Beweismittel für den Einbruch sichergestellt werden.

Da der Mann wegen anderer Delikte bereits zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich nun in Haft.

