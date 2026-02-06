Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fußgänger angefahren und geflüchtet +++ Zigarettenautomat gesprengt +++ Einbruch in Kellerraum

1. Fußgänger angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden-Südost, Schiersteiner Straße, Montag, 03.02.2026, 14:40 Uhr

(kq)Am Montag ereignete sich gegen 14:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht bei der ein Kind in der Schiersteiner Straße beim überqueren einer Fußgängerfurt von einem PKW erfasst und leicht verletzt wurde. Das 10-jährige Kind wollte in der Schiersteiner Straße bei Grünlicht die Straße überqueren. Nach wenigen Schritten wurde es von einem PKW, welcher in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring fuhr, erfasst und dabei leicht verletzt. Die unbekannte Fahrerin fuhr mit ihrem bislang unbekannten Fahrzeug weiter und kam ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nach. Das Kind wurde durch Rettungskräfte behandelt und vor Ort den Eltern übergeben. Sachdienliche Hinweise nimmt der regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat gesprengt,

Wiesbaden-Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 21:30 Uhr - Freitag, 06.02.2026, 05:35 Uhr

(kq)Unbekannte sprengten in der Nacht zum Freitag einen Zigarettenautomaten in Wiesbaden-Klarenthal und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Zwischen 21:30 Uhr und 05:40 Uhr wurde der Zigarettenautomat in der Graf-von-Galen-Straße durch eine Sprengung zerstört worden. Die Täter entwendeten die Geldkassette sowie eine unbekannte Menge an Zigaretten. Am Zigarettenautomaten entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Kellerraum,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Maria-Sibylla-Merian-Straße, Donnerstag, 22.01.2026, 00:00 Uhr - Donnerstag, 05.02.2026, 10:30 Uhr

(kq)Zwischen Donnerstag, 22.01.2026, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 05.02.2026, 10:30 Uhr haben Einbrecher im Rheingauviertel zugeschlagen. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Maria-Sibylla-Merian-Straße und hebelten dort die Zugangstür zum Keller auf. Anschließend betraten sie den Kellerraum, durchsuchten diesen und nahmen Diebesgut an sich, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Durch das Vorgehen der Täter entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

