POL-WI: Kind bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt +++ Einbruch +++ Geschwindigkeitskontrollen

1. Kind bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt, Wiesbaden-Klarenthal, Theodor-Haubach-Straße, Sonntag, 08.02.2026, 15:00 Uhr

(kq)Am Sonntag kam es in Klarenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Kindern, wodurch ein Kind leicht verletzt worden ist. Ein 10-jähriger war um 15:00 Uhr zu Fuß in der Theodor-Heubach-Straße unterwegs, als er von zwei Kindern angesprochen wurde. In Folge eines Wortgefechts folgte eine körperliche Auseinandersetzung, wodurch der 10-jährige durch die anderen Kinder mit Faustschlägen und einem Messer leicht verletzt wurde. Die beiden bislang nicht bekannten Kinder flohen daraufhin in unbekannte Richtung. Ein Täter wird als 12-14 Jahre, helle Haut und trug eine dunkle Wintermütze mit weißer Applikation, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe und eine dunkle Bauchtasche beschrieben. Sein Begleiter wurde beschrieben als 12-14 Jahre, heller Haut und trug eine khakifarbene Jacke und eine dunkle Wintermütze. Die Verletzungen des 10-jährigen konnten vor Ort ambulant von Rettungskräften versorgt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Unfall mit verletzter Person,

Bundesautobahn 66, Bereich Erbenheim, Freitag, 06.02.2026, 19:32 Uhr

(ra) Am Freitagabend verursachte ein Verkehrsteilnehmer auf der A66 zwischen Erbenheim und Nordenstadt einen Verkehrsunfall, bei welchem dieser allein verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer, der gegen 19:30 Uhr die Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem linken Fahrstreifen befuhr, verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. An dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme ergaben sich um die Unfallstelle erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

3. Einbruch,

Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Heine-Straße, Samstag, 07.02.2026, 16:00 Uhr - Sonntag, 08.02.2026, 14:00 Uhr

(kq)Zwischen Samstag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr haben Einbrecher in Schierstein zugeschlagen. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße und hebelten dort eine Balkontür auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten, durchsuchten diese und nahmen Schmuck und Bargeld an sich, womit sie unerkannt die Flucht antraten. Durch das brachiale Vorgehen der Täter entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Geschwindigkeitskontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, Sonntag, 08.02.2026, 12:00 Uhr - 18:00 Uhr

(kq)Im Laufe des Sonntags erfolgten im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit Geschwindigkeitskontrollen in der Oranienstraße, in der Berliner Straße und dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden. Die Kontrollkräfte des Regionalen Verkehrsdienstes Wiesbaden widmeten sich hierbei dem fließenden Straßenverkehr. Insgesamt wurden 23 Verstöße im Bußgeldbereich festgestellt. Ein Autofahrer muss sogar ein Fahrverbot befürchten. Das schnellste Fahrzeug wurde in der Berliner Straße bei zulässigen 50 km/h nach Abzug der Toleranz mit 80 km/h gemessen. In der Oranienstraße fiel den kontrollierenden Beamten ein Fahrrad eines Lieferdienstes auf, welches sich augenscheinlich selbstständig ohne Muskelkraft, beziehungsweise ohne Treten der Pedale, fortbewegte. Der Verdacht bestätigte sich, als festgestellt werden konnte, dass das Fahrrad akkubetrieben und ein Gaszug verbaut war. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

