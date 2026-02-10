PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Hinweise erbeten

Hagen-Boele (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (06.02.2026) gegen 12.30 Uhr und Montag (09.02.2026) gegen 13 Uhr brachen unbekannte Personen in ein Firmenfahrzeug ein, das in der Steinhausstraße abgestellt war. Der Halter des Mercedes-Benz Sprinter parkte den Van auf Höhe der Hausnummer 99 und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass eine Vielzahl an Werkzeugen aus dem Wagen gestohlen worden war. Der Mann hatte im Vorhinein die Individualnummern der Geräte dokumentiert, wodurch die Geräte bei einer Sicherstellung ihrem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet und zurückgegeben werden können.

Sie haben Feststellungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

