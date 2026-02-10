Polizei Hagen

POL-HA: Beamte des Verkehrsdienstes ahnden über 100 Geschwindigkeitsverstöße und beobachten Kennzeichenmissbrauch

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (07.02.2026) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei vom Morgen bis in den Nachmittag hinein Geschwindigkeitskontrollen in der Berliner Straße durch. Vor der Ernst-Eversbusch-Schule stellten sie dabei insgesamt 101 Verkehrsteilnehmer fest, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten. Gegen 12 Uhr beobachteten die Beamten aus ihrem Dienstwagen heraus einen Mann, der zu einem offenbar abgemeldeten Fiat am Straßenrand ging und dort Kennzeichenschilder anbrachte. Wie sich herausstellte, waren diese Kennzeichen ursprünglich für einen Audi ausgegeben worden. Sie fuhren dem 22-jährigen Mann hinterher, stellten dessen Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ein. (sen)

