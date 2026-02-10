PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Beamte des Verkehrsdienstes ahnden über 100 Geschwindigkeitsverstöße und beobachten Kennzeichenmissbrauch

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (07.02.2026) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei vom Morgen bis in den Nachmittag hinein Geschwindigkeitskontrollen in der Berliner Straße durch. Vor der Ernst-Eversbusch-Schule stellten sie dabei insgesamt 101 Verkehrsteilnehmer fest, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten. Gegen 12 Uhr beobachteten die Beamten aus ihrem Dienstwagen heraus einen Mann, der zu einem offenbar abgemeldeten Fiat am Straßenrand ging und dort Kennzeichenschilder anbrachte. Wie sich herausstellte, waren diese Kennzeichen ursprünglich für einen Audi ausgegeben worden. Sie fuhren dem 22-jährigen Mann hinterher, stellten dessen Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ein. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:28

    POL-HA: Unfall beim Linksabbiegen: 73-Jährige übersieht Motorrad

    Hagen-Haspe (ots) - Eine 73 Jahre alte Frau beabsichtigte am Montag (08.02.2026), mit ihrem Skoda Rapid von der Grundschötteler Straße nach links in die Enneper Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie um etwa 17.30 Uhr mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 33-jährige Fahrer war mit seiner Maschine der Marke Kawasaki aus Richtung "An der Kohlenbahn" gekommen und dann mit dem Skoda zusammengestoßen. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 07:47

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diese drei Männer?

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bereits am 28. November 2025 stahlen drei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke aus der Filiale eines Sportgeschäftes in Hohenlimburg. Die Männer hatten das Geschäft in der Freiheitstraße betreten, sich innerhalb des Ladens aufgeteilt und dann die Ware entwendet. Bei der Tat wurden sie von der Überwachungskamera gefilmt. Zur ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:59

    POL-HA: Drei unbekannte Täter rauben Bargeld eines 50-Jährigen - Wer kann Hinweise geben?

    Hagen-Mitte (ots) - Der 50-Jährige lief am Freitag (06.02.2026) um circa 17.15 Uhr zu Fuß entlang der Augustastraße in Richtung Innenstadt und bog anschließend auf Höhe der Hausnummer 11 auf den Fußweg in Richtung Konkordiastraße ab. Auf dem Weg überraschten ihn drei unbekannte Männer, die auf ihn einschlugen und ihn am Boden traten. Einer der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren