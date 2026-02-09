PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Drei unbekannte Täter rauben Bargeld eines 50-Jährigen - Wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mitte (ots)

Der 50-Jährige lief am Freitag (06.02.2026) um circa 17.15 Uhr zu Fuß entlang der Augustastraße in Richtung Innenstadt und bog anschließend auf Höhe der Hausnummer 11 auf den Fußweg in Richtung Konkordiastraße ab. Auf dem Weg überraschten ihn drei unbekannte Männer, die auf ihn einschlugen und ihn am Boden traten. Einer der Täter durchsuchte seine Jackentasche und entwendete das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten die drei in Richtung Konkordiastraße. Der 50-Jährige begab sich anderthalb Stunden später zu einer Polizeiwache und meldete den Vorfall.

Die drei Männer beschreibt er wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schlanke sportliche Statur.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den gesuchten Männern machen? Wer kann sonstige Informationen geben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen.

Zudem möchte die Polizei diesen Vorfall nutzen, um darauf hinzuweisen, derartige Vorfälle oder verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei zu melden. So können Einsatzkräfte umgehende Fahndungsmaßnahmen nach Tatverdächtigen einleiten und einen größeren Fahndungserfolg erzielen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

