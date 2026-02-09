Polizei Hagen

POL-HA: Taxifahrer zieht im Streit ein Messer

Hagen-Mitte (ots)

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen einem 67 Jahre alten Taxifahrer und mehreren jungen Männern in der Nacht auf Sonntag (08.02.2026) zog der Senior ein Messer und bedrohte die Männer. Gegen kurz nach 2 Uhr hielten sich ein 20-, 22- und 24-Jähriger auf dem Gehweg vor einer Kneipe am Märkischen Ring in der Nähe der Marktbrücke auf. Hier hielt ein Taxifahrer, mit dem sie in verbalen Streit gerieten. Die jungen Männer bespuckten laut Aussagen des Taxifahrers das Auto und traten gegen die Fahrzeugseite. Daraufhin stieg der 67-Jährige aus, zog ein Messer und bedrohte das Trio. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei erschienen vor Ort, befragten die Beteiligten und begutachteten das Fahrzeug. Daran stellten sie leichte Schäden fest. Zudem stellten sie das mitgeführte Messer des 67-Jährigen sicher. Da sich die vier Männer gegenseitig beschuldigten, fertigten die Beamten mehrere Anzeigen. (rst)

