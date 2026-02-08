Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl in Apotheke

Hagen (ots)

Der Inhaber einer Apotheke in Hagen-Haspe (Berliner Str.) meldete sich am Samstagmittag bei Polizei Hagen und berichtete über einen dreisten Diebstahl.

Nach Angaben seiner Mitarbeiterinnen betrat um 12:20 Uhr eine männliche Person die Löwen-Apotheke durch eine Nebeneingangstür, die zu einer angrenzenden Bäckerei führt.

Der Mann sei direkt zur ersten erreichbaren Kasse gelaufen, hinter den Tresen getreten und habe dort die Kassenschublade geöffnet. Aus dieser entnahm er einen dreistelligen Geldbetrag und lief in unbekannte Richtung weg.

Die Mitarbeiterinnen waren so erschrocken, dass sie nicht in der Lage waren, eine Fluchtrichtung oder eine genaue Beschreibung des Mannes anzugeben.

Gesucht wird ein Mann, ca. 180 - 190cm groß, bekleidet mit einer beigen Jacke, einer dunklen Hose und einer schwarzen Mütze.

Zeugenhinweise, die die Ermittlungen unterstützen können, nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (tr)

