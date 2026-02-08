PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03:45 Uhr) bemerkten Polizeibeamte der Wache Innenstadt auf der Frankfurter Straße einen E-Scooter, mit dem zwei Männer fuhren. Da der E-Scooter auch noch in deutlichen Schlangenlinien über eine Busspur geführt wurde, fand eine entsprechende Verkehrskontrolle statt.

Der 35jährige Fahrer gab zunächst an, nicht gewusst zu haben, dass man auf E-Scootern nicht zu zweit fahren darf. Während er diese Angaben machte, konnten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in seinem Atem feststellen. Den angebotenen Atemalkoholtest schaffte er nicht.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da E-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten, drohen dem Mann eine Geldstrafe ab 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und möglicherweise ein Fahrverbot. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
