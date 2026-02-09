PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fahrerin touchiert geparktes Auto unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Sonntag (08.02.2026) verursachte eine 44 Jahre alte Fahrerin einen Verkehrsunfall an einer Tankstelle. Die Frau stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Die 44-Jährige fuhr um 0.45 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz C200 auf ein Tankstellengelände an der Wandhofener Straße und touchierte dabei einen Volvo V40, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände geparkt war. Anschließend betrat die 44-Jährige den Tankstellenshop und kehrte mit einer Weinflasche zu ihrem Auto zurück. Der Fahrer des Volvo, der sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Auto befand, sprach die Frau auf den Schaden an. Verständigte Polizeibeamte nahmen den Unfall, durch den an beiden Fahrzeugen Kratzer entstanden, auf.

Bei der Kontrolle der 44-Jährigen nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Ein freiwilliger Atemalkohol- sowie Drogenvortest wiesen ein positives Ergebnis nach. Die Mercedes-Fahrerin stand demnach unter dem Einfluss von 1,6 Promille sowie Cannabis. Sie gab zudem an, Medikamente zu nehmen. Die Einsatzkräfte brachten die 44-Jährige zur Polizeiwache, wo sie zur weiteren Beweisführung zwei ärztliche Blutproben abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und eine Anzeige geschrieben. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:20

    POL-HA: Jugendliche nach Ladendiebstahl gestellt

    Hagen-Boele (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft in der Freiligrathstraße stahlen mehrere weibliche Jugendliche am Freitag (06.02.2026) diverse Kosmetikartikel. Sie begaben sich gegen 13 Uhr in das Geschäft und entnahmen die Ware aus den Regalen. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Produkte zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat, stoppte die fünf Mädchen und verständigte die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:50

    POL-HA: Taxifahrer zieht im Streit ein Messer

    Hagen-Mitte (ots) - Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen einem 67 Jahre alten Taxifahrer und mehreren jungen Männern in der Nacht auf Sonntag (08.02.2026) zog der Senior ein Messer und bedrohte die Männer. Gegen kurz nach 2 Uhr hielten sich ein 20-, 22- und 24-Jähriger auf dem Gehweg vor einer Kneipe am Märkischen Ring in der Nähe der Marktbrücke auf. Hier hielt ein Taxifahrer, mit dem sie in verbalen Streit ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:19

    POL-HA: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

    Hagen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03:45 Uhr) bemerkten Polizeibeamte der Wache Innenstadt auf der Frankfurter Straße einen E-Scooter, mit dem zwei Männer fuhren. Da der E-Scooter auch noch in deutlichen Schlangenlinien über eine Busspur geführt wurde, fand eine entsprechende Verkehrskontrolle statt. Der 35jährige Fahrer gab zunächst an, nicht gewusst zu haben, dass man auf E-Scootern nicht zu zweit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren