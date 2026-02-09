Polizei Hagen

POL-HA: Fahrerin touchiert geparktes Auto unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Sonntag (08.02.2026) verursachte eine 44 Jahre alte Fahrerin einen Verkehrsunfall an einer Tankstelle. Die Frau stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Die 44-Jährige fuhr um 0.45 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz C200 auf ein Tankstellengelände an der Wandhofener Straße und touchierte dabei einen Volvo V40, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände geparkt war. Anschließend betrat die 44-Jährige den Tankstellenshop und kehrte mit einer Weinflasche zu ihrem Auto zurück. Der Fahrer des Volvo, der sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Auto befand, sprach die Frau auf den Schaden an. Verständigte Polizeibeamte nahmen den Unfall, durch den an beiden Fahrzeugen Kratzer entstanden, auf.

Bei der Kontrolle der 44-Jährigen nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Ein freiwilliger Atemalkohol- sowie Drogenvortest wiesen ein positives Ergebnis nach. Die Mercedes-Fahrerin stand demnach unter dem Einfluss von 1,6 Promille sowie Cannabis. Sie gab zudem an, Medikamente zu nehmen. Die Einsatzkräfte brachten die 44-Jährige zur Polizeiwache, wo sie zur weiteren Beweisführung zwei ärztliche Blutproben abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und eine Anzeige geschrieben. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell