Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche nach Ladendiebstahl gestellt

Hagen-Boele (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Freiligrathstraße stahlen mehrere weibliche Jugendliche am Freitag (06.02.2026) diverse Kosmetikartikel. Sie begaben sich gegen 13 Uhr in das Geschäft und entnahmen die Ware aus den Regalen. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Produkte zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat, stoppte die fünf Mädchen und verständigte die Polizei. Da die Mädchen keine Ausweisdokumente mit sich führten und die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, brachten die Beamten sie zur Polizeiwache. Dort übergaben die Polizisten die Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell