POL-HA: Jugendliche nach Ladendiebstahl gestellt
Hagen-Boele (ots)
In einem Lebensmittelgeschäft in der Freiligrathstraße stahlen mehrere weibliche Jugendliche am Freitag (06.02.2026) diverse Kosmetikartikel. Sie begaben sich gegen 13 Uhr in das Geschäft und entnahmen die Ware aus den Regalen. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Produkte zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat, stoppte die fünf Mädchen und verständigte die Polizei. Da die Mädchen keine Ausweisdokumente mit sich führten und die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, brachten die Beamten sie zur Polizeiwache. Dort übergaben die Polizisten die Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell