Polizei Hagen

POL-HA: Unfall beim Linksabbiegen: 73-Jährige übersieht Motorrad

Hagen-Haspe (ots)

Eine 73 Jahre alte Frau beabsichtigte am Montag (08.02.2026), mit ihrem Skoda Rapid von der Grundschötteler Straße nach links in die Enneper Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie um etwa 17.30 Uhr mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 33-jährige Fahrer war mit seiner Maschine der Marke Kawasaki aus Richtung "An der Kohlenbahn" gekommen und dann mit dem Skoda zusammengestoßen. Der 33-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme erklärte die Seniorin gegenüber den Polizeibeamten, dass sie das Motorrad nicht gesehen hatte. Der Skoda und die Kawasaki wiesen leichte Schäden auf und verblieben fahrbereit. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Weitere Meldungen: Polizei Hagen
  • 10.02.2026 – 07:47

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diese drei Männer?

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bereits am 28. November 2025 stahlen drei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke aus der Filiale eines Sportgeschäftes in Hohenlimburg. Die Männer hatten das Geschäft in der Freiheitstraße betreten, sich innerhalb des Ladens aufgeteilt und dann die Ware entwendet. Bei der Tat wurden sie von der Überwachungskamera gefilmt. Zur ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:59

    POL-HA: Drei unbekannte Täter rauben Bargeld eines 50-Jährigen - Wer kann Hinweise geben?

    Hagen-Mitte (ots) - Der 50-Jährige lief am Freitag (06.02.2026) um circa 17.15 Uhr zu Fuß entlang der Augustastraße in Richtung Innenstadt und bog anschließend auf Höhe der Hausnummer 11 auf den Fußweg in Richtung Konkordiastraße ab. Auf dem Weg überraschten ihn drei unbekannte Männer, die auf ihn einschlugen und ihn am Boden traten. Einer der Täter ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:17

    POL-HA: Fahrerin touchiert geparktes Auto unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Hagen-Boele (ots) - In der Nacht auf Sonntag (08.02.2026) verursachte eine 44 Jahre alte Fahrerin einen Verkehrsunfall an einer Tankstelle. Die Frau stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Die 44-Jährige fuhr um 0.45 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz C200 auf ein Tankstellengelände an der Wandhofener Straße und touchierte dabei einen Volvo ...

    mehr
