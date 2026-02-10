Polizei Hagen

POL-HA: Unfall beim Linksabbiegen: 73-Jährige übersieht Motorrad

Hagen-Haspe (ots)

Eine 73 Jahre alte Frau beabsichtigte am Montag (08.02.2026), mit ihrem Skoda Rapid von der Grundschötteler Straße nach links in die Enneper Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie um etwa 17.30 Uhr mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 33-jährige Fahrer war mit seiner Maschine der Marke Kawasaki aus Richtung "An der Kohlenbahn" gekommen und dann mit dem Skoda zusammengestoßen. Der 33-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme erklärte die Seniorin gegenüber den Polizeibeamten, dass sie das Motorrad nicht gesehen hatte. Der Skoda und die Kawasaki wiesen leichte Schäden auf und verblieben fahrbereit. (rst)

