Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diese drei Männer?

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am 28. November 2025 stahlen drei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke aus der Filiale eines Sportgeschäftes in Hohenlimburg. Die Männer hatten das Geschäft in der Freiheitstraße betreten, sich innerhalb des Ladens aufgeteilt und dann die Ware entwendet. Bei der Tat wurden sie von der Überwachungskamera gefilmt. Zur Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo des Polizeipräsidiums Hagen fragt nun: Wer kann Angaben zu den Identitäten oder den Aufenthaltsorten der drei Männer machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-9862066 entgegengenommen. (sen)

Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/194312

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell