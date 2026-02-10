Polizei Hagen

POL-HA: Frau sucht immer wieder Streit und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Aufgrund ihres provozierenden und aggressiven Verhaltens, löste eine Iserlohnerin am Montag (09.02.) einen Polizeieinsatz aus. Die 32-Jährige hielt sich um 23.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring auf. Nach Angaben von mehreren Passanten hantierte sie mit einer Schere in der Hand, während sie Streit suchte. Eine Streifenwagenbesatzung nahm der Iserlohnerin, die sich nicht beruhigen ließ, zunächst die Schere ab. Auf die Anweisungen der Beamten, auch in Bezug auf einen Platzverweis, reagierte sie nicht. Da sie weiter laut schrie, widerwillig war und sich gegenüber den Polizisten und anderen Personen aggressiv verhielt, wurde die 32-Jährige in Gewahrsam genommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell