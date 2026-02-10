PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Frau sucht immer wieder Streit und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Aufgrund ihres provozierenden und aggressiven Verhaltens, löste eine Iserlohnerin am Montag (09.02.) einen Polizeieinsatz aus. Die 32-Jährige hielt sich um 23.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring auf. Nach Angaben von mehreren Passanten hantierte sie mit einer Schere in der Hand, während sie Streit suchte. Eine Streifenwagenbesatzung nahm der Iserlohnerin, die sich nicht beruhigen ließ, zunächst die Schere ab. Auf die Anweisungen der Beamten, auch in Bezug auf einen Platzverweis, reagierte sie nicht. Da sie weiter laut schrie, widerwillig war und sich gegenüber den Polizisten und anderen Personen aggressiv verhielt, wurde die 32-Jährige in Gewahrsam genommen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:28

    POL-HA: Unfall beim Linksabbiegen: 73-Jährige übersieht Motorrad

    Hagen-Haspe (ots) - Eine 73 Jahre alte Frau beabsichtigte am Montag (08.02.2026), mit ihrem Skoda Rapid von der Grundschötteler Straße nach links in die Enneper Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie um etwa 17.30 Uhr mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 33-jährige Fahrer war mit seiner Maschine der Marke Kawasaki aus Richtung "An der Kohlenbahn" gekommen und dann mit dem Skoda zusammengestoßen. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 07:47

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diese drei Männer?

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bereits am 28. November 2025 stahlen drei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke aus der Filiale eines Sportgeschäftes in Hohenlimburg. Die Männer hatten das Geschäft in der Freiheitstraße betreten, sich innerhalb des Ladens aufgeteilt und dann die Ware entwendet. Bei der Tat wurden sie von der Überwachungskamera gefilmt. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren