Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten (0029036/2026)

Altenburg (ots)

Thonhausen. Am Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der L1361 am Abzweig Crimmitschau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher sowie der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und dessen 35-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (DL)

