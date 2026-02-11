Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahmen nach Einbruch +++ Rentner bestohlen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Einbruch in Wohnung

Wiesbaden (ots)

1. Festnahmen nach Einbruch,

Wiesbaden-Westend, Scharnhorststraße, Mittwoch, 11.02.2026, 03:30 Uhr

(kq)In den frühen Mittwochmorgenstunden kam es nach einem Einbruch in eine Boutique in der Scharnhorststraße zu zwei Festnahmen. Zwei junge Männer wurden gegen 03:30 Uhr von einer Zeugin dabei erwischt, wie sich diese unbefugt Zutritt in das Innere des Geschäfts verschafften. Entsandte Polizeikräfte konnten zwei 15 und 16 Jahre alte Tatverdächtige in der Boutique festnehmen. Gegen die beiden Festgenommenen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Rentner bestohlen,

Wiesbaden-Südost, Langenbeckplatz, Montag, 09.02.2026, 12:10 Uhr

(kq)Am Montagmittag kam es in der Straße "Langenbeckplatz" am dortigen Arztzentrum zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter sprach gegen 12:10 Uhr einen älteren Herrn unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, an. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse heraus holte griff der Täter hinein, entwendete Bargeld heraus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Trickdieb wurde als etwa 60 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und einer dunkelgrauen Jacke und Hose beschrieben. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ihre Handtasche sollten Sie auch fest im Blick haben. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse oder Handtasche nichts verloren! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden-Sonnenberg, Amselberg, Sonntag, 08.02.2026, 23:00 Uhr - 09.02.2026, 11:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag haben Einbrecher in Wiesbaden zugeschlagen. In der genannten Zeit betraten die Unbekannten das Grundstück eines Wohnhauses in der Straße "Amselberg" und hebelten gewaltsam ein Fenster auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, durchsuchten diese und nahmen Diebesgut an sich, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Durch das brachiale Vorgehen der Täter entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Dotzheim, Mohnweg, Montag, 02.02.2026, 06:05 Uhr - Dienstag, 10.02.2026, 17:00 Uhr

(kq)In der vergangenen Woche kam es in Wiesbaden-Dotzheim zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Im Zeitraum von Montag, 02.02.2026, 06:05 Uhr bis Dienstag, 10.02.2026, 17:00 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück des Mehrfamilienhauses im "Mohnweg" und drangen in die Wohnung ein. Die Täter durchsuchten diese und nahmen Diebesgut an sich, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell