Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand +++ Angriff auf Stadtpolizisten +++ Hochwertiges Fahrzeug gestohlen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand,

Wiesbaden-Westend, Dotzheimer Straße, Sonntag, 15.02.2026, 22:20 Uhr

(kq)Ein 29-jähriger Wiesbadener sorgte Sonntagnacht für einen Polizeieinsatz im Wiesbadener Westend. Eine Polizeistreife wurde um 22:20 Uhr zu einer Kneipe in der Dotzheimer Straße gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen gekommen sein sollte. Als die Polizei eintraf, versuchte sich eine der mutmaßlich beteiligten Personen den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und griff hierbei die Polizisten an. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen und muss sich einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiterhin durchführen.

2. Angriff auf Stadtpolizisten,

Wiesbaden-Mitte, Marktstraße, Sonntag, 15.02.2026, 19:20 Uhr

(kq)Sonntagabend kam es in Wiesbadener Innenstadt zu einem Angriff auf Stadtpolizisten. Gegen 19:20 Uhr wurden Stadtpolizisten in der Marktstraße auf einen 28-jährigen Wiesbadener aufmerksam, der andere Passanten anpöbelte. Als die Stadtpolizisten den Herrn ansprachen, ging dieser auf die beiden los und schlug um sich. Der Wiesbadener wurde zu Boden gebracht, festgenommen und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Stadtpolizisten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiterhin verrichten.

3. Hochwertiges Fahrzeug gestohlen,

Wiesbaden-Südost, Mainzer Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 18:00 Uhr - Freitag, 13.02.2026, 12:00 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag ist in der Mainzer Straße ein hochwertiger PKW gestohlen worden. Der graue Porsche Macan mit den amtlichen Kennzeichen "WI-NM 144" wurde am Donnerstag um 18:00 Uhr im Bereich der Hausnummer 62 abgestellt. Als der Besitzer am Freitag gegen 12:00 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 13.02.2026, 09:00 Uhr - Samstag, 14.02.2026, 12:30 Uhr

In Wiesbaden kam es am vergangenen Wochenende zu drei Einbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr im Bornhofenweg. Unbekannte drangen über das Gartentor auf das Grundstück eines Einfamilienhauses ein, hebelten die Terassentür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck. Es entstand Sachschaden.

Der zweite Einbruch fand etwas später am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr in der Carl-v.-Ossietzky-Straße statt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, die Terassentüren aufzubrechen, zerschlugen die Täter schließlich eine Fensterscheibe, drangen in das Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld.

Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen Freitag und Samstag in der Kapellenstraße. Die Täter kletterten auf den Balkon eines Mehrfamilienhaus, hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und flohen mit Diebesgut.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell