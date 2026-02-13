POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602056

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Donnerstagabend, 12. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "In den Bleichen". In der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr drangen Einbrecherinnen oder Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld von bisher nicht näher verifiziertem Wert und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Donnerstagvormittag, 12. Februar 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Mühlenteich. Gegen 11 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses verdächtige Geräusche an der Haustür und sah einen Mann, der durch das Küchenfenster schaute. Sie machte sich bemerkbar und der Mann floh unerkannt. Erst später stellte sie Hebelspuren an der Haustür fest und alarmierte folgerichtig die Polizei. Der Mann kann lediglich als dunkel gekleidet beschrieben werden. Er hatte kurze dunkle Haare oder trug eine Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, versuchten Einbrecherinnen oder Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Haydnstraße einzudringen. In der Zeit von 15 Uhr bis 21:30 Uhr hebelten sie an der Balkontür der Erdgeschosswohnung, jedoch gelang es ihnen nicht, die Tür zu öffnen. An der Balkontür entstand ein geschätzter Schaden von circa 1.000 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag, 12. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Narzissenweg. In der Zeit von 10 Uhr bis 20:50 Uhr drangen Täterinnen oder Täter durch ein Fenster im Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Am Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Donnerstag, 12. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Büro an der Alten Schulstraße in Monheim am Rhein. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16:30 Uhr bis 7:30 Uhr am Donnerstagmorgen gewaltsam durch ein Fenster eines zum Teil leerstehenden Gebäudes ein und gelangten anschließend in einen separat angemieteten Büroraum. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher entwendeten hochpreisige Markenwerkzeuge, die nicht einsehbar in einem Rollcontainer sowie in einer Kiste gelagert worden waren. Der Beuteschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

