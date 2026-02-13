Polizei Mettmann

POL-ME: "Jetzt statt gleich!" - Beruflich bei der Polizei NRW durchstarten - 2602054

Kreis Mettmann (ots)

Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen, legen Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen und sind auf der Suche nach einer krisen- und zukunftssicheren Arbeit? Sie möchten in einem herausfordernden Job arbeiten, einem Beruf, der gleichzeitig Berufung ist?

Dann sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau an der richtigen Adresse! Und das Allerbeste: Obwohl die Bewerbungsfrist für den Studienstart zum 1. September 2026 bereits rum ist, eröffnet sich nun außerplanmäßig doch noch einmal die Möglichkeit, einen der begehrten Studienplätze für 2026 zu ergattern. Möglich macht dies die Initiative "Jetzt statt gleich!" der Polizei NRW - und so funktioniert es:

Bewerben Sie sich offiziell unter www.genaumeinfall.de für das Einstellungsjahr 2027 bei der Polizei NRW - geben Sie aber im Bewerbungsverfahren auch Ihr Interesse an einer vorzeitigen Einstellung an. Hiermit sichern Sie sich eine Option auf die Studienplatzvergabe für das Jahr 2026. Der vorgezogene Studienbeginn ist damit zwar nicht garantiert, aber Sie haben die Chance im Rahmen der Bestenauslese einen von kurzfristig freiwerdenden Plätzen zu erhalten.

Klingt gut? Die Polizei im Kreis Mettmann freut sich auf Ihre Bewerbung! Die Frist für die Bewerbung im Rahmen der Kampagne "Jetzt statt gleich!" läuft noch bis zum 15. März - sollte man keinen Nachrückerplatz erhalten, bleibt man automatisch im Verfahren für das Einstellungsjahr 2027.

Übrigens: Fragen rund um das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Polizei NRW beantwortet das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann unter 02104 982-2222 oder via E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de gerne auch persönlich.

