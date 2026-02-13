POL-ME: Wohnwagen gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2602053
Wülfrath (ots)
In der Zeit vom 1. November 2025 bis zum 12. Februar 2026 wurde ein Wohnwagen der Marke "Fendt" im Gewerbegebiet an der Röntgenstraße in Wülfrath gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Der Halter eines "Fendt 560" hatte seinen Wohnwagen bereits vor Monaten auf einer frei zugänglichen Wiese an der Anschrift Nord-Erbach 6 abgestellt. Den erst ein Jahr alten Wohnwagen sicherte er mittels einer Radkralle sowie einem Deichselschloss. Am Donnerstagnachmittag, 12. Februar 2026, stellte er den Diebstahl des "Fendt" fest und alarmierte die Polizei.
Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Wohnwagen, mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME), wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.
Die Polizei fragt:
Wer hat im genannten Zeitraum an der Röntgenstraße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Diebstahl oder den Verbleib des Wohnwagens machen? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath. Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.
