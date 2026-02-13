Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Einparken verschaltet: Opel Corsa kracht in Ladenfront - 2602052

Hilden (ots)

In Hilden hat am Donnerstag (12. Februar 2026) eine 68 Jahre alte Frau beim Einparken die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ihr Wagen stieß dabei mit hoher Wucht in die Schaufensterfront eines Fahrradgeschäfts. Glücklicherweise wurde niemand verletzt - es entstand jedoch ein relativ hoher Sachschaden.

Gegen 12:45 Uhr wollte die Hildenerin ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz gegenüber eines Fahrradgeschäftes an der Gustav-Mahler-Straße parken. Hierbei verlor sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Kontrolle über ihr Auto, weil sie eigenen Angaben zufolge aus Versehen die Automatikschaltung ihres Autos auf den Fahrmodus gestellt hatte.

Daraufhin fuhr ihr Wagen ungebremst gegen die Ladenfront der Fahrradwerkstatt. Hierbei wurde der Corsa im Frontbereich erheblich beschädigt. Auch die gläserne Eingangstür ging bei dem Unfall zu Bruch. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock, verblieb ansonsten jedoch körperlich unverletzt. Sie wurde vor Ort in einem Rettungswagen betreut.

Ein hinzugerufener Statiker begutachtete die Schäden an dem Gebäude, konnte nach Kenntnis der Polizei aber keine strukturellen Schäden an tragenden Teilen feststellen. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht valide angegeben werden.

