POL-MFR: (599) Diebstahl eines BMW - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots) - Von Freitagabend (06.06.2025) auf Samstagmorgen (07.06.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hersbruck ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. In der Zeit von 21:45 Uhr bis 09:30 Uhr gelangten der oder die Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters in das Anwesen Am Spessart/Am Steig. In den Innenräumen durchwühlten der oder die Täter diverse Schränke und Schubladen und flüchteten. Über ...

