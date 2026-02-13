Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Porzellandiebe auf frischer Tat - 2602055

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden haben am Donnerstagabend (12. Februar 2026) zwei Männer versucht, mehrere Kartons mit Porzellangeschirr von dem Gelände eines Unternehmens in einem Industriegebiet zu entwenden. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei die beiden Männer stellen und vorübergehend festnehmen.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 19:30 Uhr beobachtete der Geschäftsführer eines großen Warenlagers an der Straße "Großhülsen" über die Videoüberwachung zwei Männer, die sich in verdächtiger Art und Weise an der Rückseite des Gebäudes aufhielten und gerade dabei waren, Kartons in einen Wagen zu laden.

Richtigerweise alarmierte der Mann die Polizei, die schnell vor Ort war und auf die beiden Tatverdächtigen traf. Bei ihnen handelte es sich um einen 44-jährigen Türken und einen 38-jährigen Serben. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden fest und brachten sie zur Wache, wo entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell