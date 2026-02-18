POL-WI: Zeugen nach Auseinandersetzung im Bus gesucht +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Einbruch

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zeugen nach Auseinandersetzung im Bus gesucht, Mainz, Brückenplatz, Montag, 16.02.2026, 23:55 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag kam es in einem Linienbus in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 17-Jähriger verletzt wurde. Der Jugendliche stieg gegen 23:55 Uhr am Mainzer Brückenplatz in den Bus Richtung Mainz-Kastel. Im Fahrzeug wurde er von vier unbekannten Tätern angegriffen. Während der Auseinandersetzung erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen. Erst als weitere Fahrgäste eingriffen, ließen die Täter von ihm ab und verließen den Bus am Brückenkopf.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 an das Haus des Jugendrechts der Wiesbadener Polizei zu wenden.

2. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Charles-de-Gaulle-Straße, Dienstag, 17.02.2026, 11:00 Uhr

(kq)Am Dienstagvormittag wurden in der Charles-de-Gaulle-Straße mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Unbekannte Täter zerkratzten sieben am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Durch die Vorgehensweise entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, Dienstag, 17.02.2026, 19:30 Uhr

(kq)Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Straße der Republik zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrer eines VW Polo leicht verletzt wurde. Der junge Mann beabsichtigte, von der Biebricher Allee nach links auf die Kasteler Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines VW Sharan von der Straße der Republik in Richtung Biebricher Allee. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 19-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte er als Tatverdächtiger einer vorherigen Verkehrsunfallflucht identifiziert werden. Hier wurde in der Diltheystraße ein schwarzer Peugeot beschädigt. Der Mann muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten.

4. Einbruch,

Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Mittwoch, 18.02.2026, 01:00 Uhr - 01:10 Uhr

(kq) In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 01:00 und 01:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einkaufsgeschäft in Wiesbaden-Nordenstadt. Drei unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Notausgangstür ein und gelangten so ins Innere des Geschäfts. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hochwertige Goldschmuckstücke. Anschließend flohen die Diebe unerkannt vom Tatort. Überwachungskameraaufnahmen zeigen die Täter als männlich, bekleidet mit schwarzen Sturmhauben und schwarzer Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

