POL-WI: Falscher Handwerker +++ Feuer an Wohnungstür - Kriminalpolizei ermittelt

1. Falscher Handwerker,

Wiesbaden-Kostheim, Glasicweg, Mittwoch, 18.02.2026, 10:45 Uhr

(kq) Am Mittwochvormittag versuchte ein unbekannter Mann in Wiesbaden-Kostheim eine Frau zu bestehlen. Gegen 10:45 Uhr klingelte der Täter an der Tür der Wohnung in der Straße "Glasicweg" und gab vor, sich die Lampen anschauen zu wollen. Nachdem der Mann die Wohnung betreten hatte und sich umsah, versuchte er, der Bewohnerin gewaltsam die Halskette zu entreißen. Als dies misslang, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 165 cm groß, "südländisches Erscheinungsbild" und dunkel gekleidet. Die Polizei Wiesbaden bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Feuer an Wohnungstür - Kriminalpolizei ermittelt, Wiesbaden-Rheingauviertel, Blumenthalstraße, Donnerstag, 19.02.2026, 09:10 Uhr

(kq)Am Donnerstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Blumenthalstraße in Wiesbaden zu einem Brand im Eingangsbereich einer Wohnung. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Haus begleitet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf derzeit mehrere Tausend Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Wiesbaden bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

