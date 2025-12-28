Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in Schüren

Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund am heutigen Sonntag zu einem Wohnungsbrand nach Schüren alarmiert. Durch die ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 4 wurde der Wohnungsbrand bestätigt. Dichter Rauch quoll aus dem Reihenmittelhaus. Im Erdgeschoss des Gebäudes war es zu einem Brand gekommen. Alle Bewohner hatten sich bereits eigenständig aus dem Gebäude gerettet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel wurden insgesamt sieben betroffene Personen durch den Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht weiter medizinisch versorgt werden. Das Gebäude ist wegen des Feuers vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner werden anderweitig untergebracht. Die Nachbargebäude waren nicht betroffen. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Gut eine Stunde nach der Alarmierung sind die letzten Kräfte der Feuerwehr eingerückt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Im Einsatz waren neben den Feuerwachen 3 und 4 auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug 13 (Berghofen) sowie der Rettungsdienst. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.

