Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoteile im Visier von Dieben +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Auffahrunfall auf der A3

Wiesbaden (ots)

1. Autoteile im Visier von Dieben,

Wiesbaden-Südost, Montag, 23.02.2026, 19:00 Uhr - Mittwoch, 25.02.2026, 10:15 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen schlugen Autoteilediebe in Wiesbaden-Südost zu.

Zwischen Montag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 10:15 Uhr, suchten die Diebe Fahrzeuge im Bereich Hauberrisserstraße, Friedenstraße und Burgunderstraße auf. Die Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Außenspiegelgläser von insgesamt sechs Autos. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Mitte, Friedrichstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 19:50 Uhr

(kq)Am Mittwochabend brachen unbekannte Täter gegen 19:50 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße ein. Die Diebe verschafften sich Zugang zum Gebäude und hebelten mehrere Türen zu Kellerabteilen auf. Nachdem sie die Abteile durchsucht hatten, flüchteten sie mit Diebesgut. Durch die Einbruchshandlungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Auffahrunfall auf der A3,

Wiesbaden-Breckenheim, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 25.02.2026, 15:15 Uhr

(ro)Am Mittwochnachmittag ereignete sich kurz vor der Tank- und Rastanlage Medenbach auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Verkehrsbedingt mussten die Verkehrsteilnehmer auf dem linken Fahrstreifen bremsen. Dies bemerkte ein Sprinterfahrer zu spät, sodass er auf einen vorausfahrenden Sprinter auffuhr. Dieser wurde dann noch gegen einen vor dem Sprinter fahrenden VW sowie einen auf der mittleren Spur fahrenden Renault geschoben. In der Folge wurden beide Sprinterfahrer leicht verletzt, wobei lediglich einer der beiden ambulant im Rettungswagen versorgt werden musste. Der Verkehr staute sich zeitweise mehrere Kilometer und wurde über den rechten Fahrstreifen sowie die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die beteiligten Sprinter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

