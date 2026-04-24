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POL-W: W/SG/RS - Ausstellungseröffnung "Kunst im Saal 300"

POL-W: W/SG/RS - Ausstellungseröffnung "Kunst im Saal 300"
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Wuppertal (ots)

Das Polizeipräsidium Wuppertal öffnet seine Türen für Kunst und 
Begegnung
Am Donnerstag, 7. Mai 2026, um 18 Uhr laden die Künstler Christian 
von Grumbkow und Michael Utz sowie der Verein Seitenblick e.V. - 
Polizei · Geschichte · Kunst zur Eröffnung der ersten 
Kunstausstellung im Saal 300 des Polizeipräsidiums Wuppertal ein. Ein
ungewöhnlicher Ort wird zum Schauplatz für Fotografie und Malerei - 
und verbindet so Kunst, Stadtgesellschaft und Polizei auf besondere 
Weise.
Kunst als Mahnung und Dialog: Fotografie trifft Malerei

Der Fotograf Michael Utz (Heidelberg) und der Maler Christian von 
Grumbkow (Wuppertal) präsentieren gemeinsam eine einzigartige 
Werkschau. Im Fokus stehen großformatige Fotografien, die Michael Utz
im Jüdischen Museum Berlin geschaffen hat. Utz beschreibt seine 
Arbeit so:
"Architektur ist eines meiner fotografischen Themen. Der moderne 
Anbau des Jüdischen Museums von Daniel Libeskind in Berlin zeigt im 
Untergeschoss eindringliche und erschütternde Exponate zum Thema 
Holocaust. Flucht, Verfolgung, Vertreibung und massenhaftes 
gewaltsames Sterben sind immer noch ein aktuelles Thema. Meine zum 
Teil montierten Fotografien verstehe ich als Mahnung und Aufforderung
zum Handeln, um dem weltweiten Elend, das Flucht, Krieg und 
Gewaltherrschaft mit sich bringen, Einhalt zu gebieten. Die Würde des
Menschen ist unantastbar, aber sie ist gefährdet."
Im neu gestalteten Foyer begrüßen die Besucher diese eindringlichen 
Fotografien. Im Saal selbst werden Utz' schwarz-weißen Aufnahmen 
gezeigt - die Hälfte davon wurde von Christian von Grumbkow 
künstlerisch übermalt. So entstehen spannende Dialoge zwischen 
Original und Interpretation. An der Rückwand des Saales ergänzen 
digitale Collagen von Michael Utz - basierend auf Grumbkows Gemälden 
- sowie eine abstrakte Variante des monumentalen Werkes "Die Würde 
des Menschen ist unantastbar" die Ausstellung.
Vernissage mit Anmeldung

Die Eröffnung am 7. Mai um 18 Uhr ist öffentlich, eine Anmeldung ist 
jedoch erforderlich:

- Per E-Mail:  oeffentlichkeitsarbeit.wuppertal@polizei.nrw.de
- Telefonisch: 0202-284 2014
Die Ausstellung wird organisiert von Christian von Grumbkow und dem 
Verein Seitenblick e.V. - Polizei · Geschichte · Kunst.
Öffentliche Führungen mit Christian von Grumbkow werden an folgenden 
Tagen angeboten:

-	Dienstag, 12. Mai um 17 Uhr
-	Donnerstag, 18 Juni um 18 Uhr
-	Dienstag, 07. Juli um 17 Uhr

Eine Anmeldung für die Führungen ist erforderlich:
- Per E-Mail:  oeffentlichkeitsarbeit.wuppertal@polizei.nrw.de
- Telefonisch: 0202-284 2014
Interessierte Gruppen können eigene Führungen buchen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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