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Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind von Auto erfasst - Schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (25.04.2026, 10:30 Uhr) kam es auf der 
Hans-Böckler-Straße in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem ein Kind 
schwere Verletzungen erlitt.

Ein 47-Jähriger stellte seinen Mazda an der Hans-Böckler-Straße 
unweit der Bushaltestelle "Am Hammerkloth" ab, mutmaßlich um zu einem
Straßenflohmarkt zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ 
seine 13-Jährige Tochter das Fahrzeug und trat auf die Fahrbahn. 
Dabei wurde sie von dem Kia einer 35-Jährigen erfasst, die in 
Richtung Raukamp fuhr.

Die 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Rettungsdienst 
brachte sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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