Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind von Auto erfasst - Schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (25.04.2026, 10:30 Uhr) kam es auf der Hans-Böckler-Straße in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Ein 47-Jähriger stellte seinen Mazda an der Hans-Böckler-Straße unweit der Bushaltestelle "Am Hammerkloth" ab, mutmaßlich um zu einem Straßenflohmarkt zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ seine 13-Jährige Tochter das Fahrzeug und trat auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von dem Kia einer 35-Jährigen erfasst, die in Richtung Raukamp fuhr. Die 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.

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