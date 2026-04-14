Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a. N.

Lkr. Rottweil) Parkende Autos durch spitzen Gegenstand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise (13.04.2026)

Oberndorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an 13 Autos in der Wasserfallstraße.

Unbekannte zerkratzten am Montag im Zeitraum von 7:45 Uhr bis 12:30 Uhr insgesamt 13 parkende Fahrzeuge an der Beifahrerseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

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