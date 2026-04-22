Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (21.04.) zwischen 08:40 Uhr und 16:45 Uhr in ein Wohngebäude an der Straße Alte Heroldstraße in Mecklenbeck eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus, indem sie an der Hauseingangstür manipulierten. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

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