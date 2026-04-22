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Polizei Münster

POL-MS: Bus bremst in Aaseestadt - Vier Leichtverletzte - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (21.04., 18:24 Uhr) sind vier Fahrgäste eines Busses bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bischopinkstraße Ecke Von-Ossietzky-Straße leicht verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem beteiligten Radfahrer.

Der Bus fuhr auf der Bischopinkstraße in Richtung Weseler Straße. An der Kreuzung zur Von-Ossietzky-Straße kam ein Radfahrer von links, missachtete die Vorfahrtregelung und überquerte in Richtung Canisiusweg die Straße. Die Busfahrerin musste aus diesem Grund stark abbremsen, wodurch sich vier Fahrgäste leicht verletzten.

Der Radfahrer wird als circa 20 bis 30 Jahre alt, mit einem "europäischen Erscheinungsbild" und kurzen Haaren beschrieben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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