Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer bei Sturz in Gremmendorf leicht verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Münster (ots)

Am Samstag (18.04., 15:50 Uhr) ist ein 42-jähriger Mann aus Münster an der Kreuzung Anton-Knubel-Weg/Vörnste Esch während eines Abbiegemanövers mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem mutmaßlich an dem Unfall beteiligten Autofahrer und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben des 42-Jährigen fuhr er mit seinem Fahrrad auf dem Anton-Knubel-Weg in östlicher Richtung auf die Straße Vörnste Esch zu. Zeitgleich näherte sich von links, aus der Straße Vörnste Esch kommend, ein schwarzes Auto dem Kreuzungsbereich. Dieses bremste zunächst ab. Als der Radfahrer an der Kreuzung jedoch nach rechts auf die Straße Vörnste Esch abbog, fuhr der Pkw plötzlich wieder los. Der Radfahrer stürzte aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und verletzte sich leicht. Er gab an, dass der unbekannte Mann am Steuer des Pkw daraufhin zunächst angehalten habe, dann jedoch davonfuhr.

Der unbekannte männliche Autofahrer soll etwa 30 Jahre alt sein, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er nach Angaben des Radfahrers ein weißes T-Shirt und eine Cappy. Der 42-Jährige beschrieb sein Aussehen als "südländisch". Bei dem Pkw des Gesuchten soll es sich um einen schwarzen BMW (Kombi) mit münsteraner Kennzeichen handeln.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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