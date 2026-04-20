Polizei Münster

POL-MS: Nach dreifachen Raubdelikten und Widerstand gegen Polizisten - 25-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (19.04.) ist ein 25-Jähriger wegen drei Raubdelikten im Innenstadtbereich aufgefallen. Polizisten nahmen ihn anschließend fest, wobei er Widerstand leistete.

Nach bisherigen Erkenntnissen forderte der 25-jährige Tatverdächtige innerhalb eines Tatzeitraums von einer Stunde auf der Salzstraße und auf der Linnebornstiege von drei verschiedenen Männern im Alter von 33, 24 und 22 Jahren Bargeld. Als die Männer seiner Forderung nicht nachkamen, bedrohte er sie jeweils mit einem Schraubendreher und versuchte, damit in ihre Richtung zu stechen. Der 33-Jährige händigte ihm daraufhin einen kleinen Geldbetrag aus. Der Tatverdächtige flüchtete.

Der 24-Jährige gab vor, mit dem 25-jährigen Tatverdächtigen eine Bankfiliale aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin konnte der 24-jährige Mann flüchten. Beim 22-Jährigen ließ der Tatverdächtige ab und flüchtete, als Zeugen zur Hilfe eilten.

Nachdem sich die drei Männer bei der Polizei meldeten, konnten Beamte den 25-Jährigen am Bremer Platz aufgrund ihrer Täterbeschreibung vorläufig festnehmen. Dabei leistete der Mann Widerstand, indem er sich massiv sperrte und nach den Einsatzkräften trat.

Ein Richter folgte am Montag (20.04.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 25-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

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