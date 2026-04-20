Polizei Münster

POL-MS: Terminverschiebung! - Fernfahrerstammtisch um eine Woche auf den 13. Mai verschoben

Münster (ots)

Der nächste Termin des Fernfahrerstammtisches muss vom 06. Mai auf die darauffolgende Woche, den 13. Mai, verschoben werden.

Eine Einladung erfolgt in einer gesonderten Meldung.

Termine und Themen veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

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