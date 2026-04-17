POL-MS: Vortrag zum Thema "Digitale Sicherheit im Fokus: Prävention gegen Cybercrime" - Jetzt anmelden!
Münster (ots)
Die Polizei Münster lädt Interessierte am Dienstag, den 21.04., um 18:30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Digitale Sicherheit im Fokus: Prävention gegen Cybercrime" in die Geschäftsstelle der Volkshochschule Münster ein.
Ob Smart Home, Soziale Netzwerke, Online-Handel oder Kommunikation über Messenger - unser Leben ist in hohem Maße digitalisiert. Amrei Lebbin vom Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz beleuchtet in ihrem Vortrag die vielfältigen Gefahren von Social-Media-Fallen über Datendiebstahl bis hin zu raffinierten Phishing-Attacken. Neben den Einblicken in die Risiken, präsentiert sie praxisnahe Tipps und Präventionsstrategien.
Eine Anmeldung für den kostenfreien Vortrag ist unter https://kurse.vhs-muenster.de/p/vortraege/digitale-sicherheit-im-fokus-praevention-gegen-cybercrime-558-C-10532606 möglich.
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