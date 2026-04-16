Polizei Münster

POL-MS: "Falscher Bankmitarbeiter" erbeutet Geld von Seniorin - Polizei warnt und gibt Tipps

Münster (ots)

Am Mittwoch (15.04.) hat ein Betrüger mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" einen höheren Geldbetrag von einer 76-jährigen Münsteranerin erbeutet. Die Polizei warnt vor der miesen Masche und gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

Nach Angaben der Münsteranerin erhielt sie am Mittwoch ab 10:42 Uhr im Verlauf des Tages zunächst zwei E-Mails, in denen sie aufgefordert wurde, über einen Link zur angeblichen Webseite ihrer Bank persönliche Daten einzugeben, um einen mobilen Bezahldienst einzurichten und ein Sicherheitsupdate durchzuführen. In einer dritten E-Mail wurde sie aufgefordert, die Anmeldung für einen Newsletter zu bestätigen. Nachdem sie all dies getan hatte, erhielt sie am Mittwochabend einen Videoanruf über einen Instant-Messaging-Dienst. Ein nicht erkennbarer männlicher Anrufer gab vor, dass von dem Konto der Seniorin ein höherer Geldbetrag abgebucht worden sei und er diesen zurückbuchen wolle. Dafür gab ihm die 76-Jährige eine TAN sowie weitere persönliche Daten durch. Im Nachgang stellte die Münsteranerin jedoch fest, dass der Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor solchen Telefonbetrügen und rät: Seien Sie stets wachsam, achten Sie bei E-Mails auf den Absender und folgen Sie keinen Links. Loggen Sie sich stattdessen auf der Ihnen bekannten Seite Ihres Online-Bankings ein oder kontaktieren Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Rufnummer, um die Echtheit von E-Mails zu überprüfen. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen oder Bankdaten heraus. Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt mit Angehörigen oder der Polizei unter den Ihnen bekannten Nummern auf.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell